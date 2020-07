"Ruanda: Perdoar não é esquecer" - 2.º episódio

Vinte e seis anos anos depois do genocídio que matou um milhão de pessoas, o Ruanda ainda não ultrapassou os traumas deixados pelos 100 dias de violência extrema.

Desde que chegou ao poder, pouco depois do genocídio a que ajudou a pôr fim, o presidente Paul Kagame, baniu as divisões étnicas e impôs um plano rigoroso de reunificação e unidade nacional.

A SIC esteve no país e visitou as aldeias de reconciliação onde sobreviventes e agressores do genocídio de 1994 convivem como vizinhos.

É o que lhe mostramos no segundo episódio da Grande Reportagem SIC, "Ruanda: Perdoar não é esquecer".

Ficha técnica:

Jornalista: Susana André

Repórter de Imagem: Odacir Júnior

Edição de Imagem: Ricardo Tenreiro

Grafismo: Isabel Cruz

Colorista: Rui Branquinho

Pós-produção áudio: Octaviano Rodrigues

Produção: Diana Matias

Coordenação: Amélia Moura Ramos

Direção: Ricardo Costa