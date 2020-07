A Montra do Império

Ao longo de três meses e meio, passaram pelos jardins do Palácio de Cristal no Porto mais de um 1,3 milhões de visitantes. Num país pobre, rural e profundamente analfabeto, o regime liderado por Salazar quis mostrar ao Mundo que Portugal não era um país pequeno.

Numa exaltação do colonialismo, foram enviados a partir das colónias mais de 300 de nativos ou indígenas. Estiveram expostos em aldeias improvisadas. Foram estudados, fotografados e filmados, de forma a alimentar a curiosidade de quem pouco ou nada sabia das colónias.

A Montra do Império recupera as histórias e os rostos da exposição colonial, no Porto

