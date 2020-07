No Jornal da Noite

"A Montra do Império": Como o Estado Novo mostrou ao mundo a dimensão do Império Colonial

Hoje no Jornal da Noite

Há quase cem anos, o Porto organizou e recebeu a primeira, e única, exposição colonial portuguesa.

Visitada por mais de um milhão e 300 mil pessoas, foi um marco decisivo na afirmação do Estado Novo, que quis mostrar ao mundo toda a dimensão de um vasto império.

Para mostrar a riqueza de diversidade das colónias, trouxe até aos jardins do Palácio de Cristal mais de 300 indígenas, instalados em aldeias improvisadas.

Os africanos, acima de tudo os da Guiné, foram os que despertaram a curiosidade dos visitantes.

Os rostos e as histórias destas pessoas, catalogadas como indígenas e primitivos, são agora desvendados na Grande Reportagem desta noite -"A Montra do Império" - que recupera as memórias da grande exposição de 1934.