"Pandemia: Do Canto dos Pássaros à Praga das Máscaras", hoje no Jornal da Noite da SIC

Vai hoje para o ar o sexto de sete episódios de Grandes Reportagens sobre a pandemia. No dia em que a Terra se fechou em casa para tentar escapar à pandemia, as cidades respiraram fundo e o canto dos pássaros rompeu o silêncio das ruas desertas. Em "Do canto dos pássaros à praga das máscaras", percebemos que a emergência sanitária gerou a mais grave crise económica do pós-guerra e demonstrou que é urgente alterar os modelos de desenvolvimento que destroem os ecossistemas e deixam o planeta à mercê de fenómenos extremos resultantes das alterações climáticas. Uma Grande Reportagem para ver no Jornal da Noite da SIC. O jornalista da SIC, Carlos Rico, juntou-se à Edição da Manhã.