"Pandemia: Fora de Cena", hoje no Jornal da Noite da SIC

Vai esta sexta-feira para o ar o sétimo de sete episódios de Grandes Reportagens sobre a pandemia. É uma das áreas mais afetadas pela pandemia. Espetáculos adiados e cancelados, espaços fechados ou com lotação limitada, profissionais sem rendimento. A cultura revelou-se ainda mais frágil. Em "Fora de Cena" falamos com quem trabalha nas várias áreas da cultura: da música à literatura, do teatro à música de baile, do circo aos festivais de verão. Uma Grande Reportagem para ver no Jornal da Noite da SIC. A jornalista da SIC, Graça Costa Pereira, esteve na Edição da Manhã.