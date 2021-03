"Líbano, numa terra estranha". Sujeitas a todo o tipo de abusos, mulheres migrantes são usadas como escravas

Hoje no Jornal da Noite

Voltamos esta quinta-feira ao Líbano para a terceira Grande Reportagem sobre um país em ruínas em todos os domínios.

Revelamos agora a forma desumana como os refugiados são tratados, sobretudo palestianianos e sírios. 70 anos depois do conflito israelo-árabe não têm a nacionalidade libanesa nem direito a comprar uma casa. 90% destes refugiados estão desempregados.

E há um outro grupo especialmente vulnerável: sujeitas a todo o tipo de abusos, espancadas e mal pagas, as mulheres migrantes que estão a ser usadas como autênticas escravas.

O Líbano é o país com o maior número de refugiados sírios per capita do mundo, mais de 1 milhão e meio, 25% da população.

"Líbano, numa terra estranha" é o terceiro e último episódio de uma série de Grandes Reportagens sobre este país do Médio Oriente. Para ver esta quinta-feira, no Jornal da Noite da SIC. Com imagem de Odacir Júnior, edição de imagem de Ricardo Tenreiro e grafismo de Cláudia Ganhão.

