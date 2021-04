2º episódio: hoje no Jornal da Noite

Na última campanha agrícola o azeite português gerou receitas da ordem dos 600 milhões de euros e guindou o nosso país ao oitavo lugar da lista dos maiores produtores do mundo.

São resultados obtidos graças, em grande parte, ao perímetro de rega de Alqueva, cuja entrada em funcionamento atraiu inúmeros investidores estrangeiros, sobretudo de Espanha, país que lidera o mercado mundial de azeite.

Os ambientalistas receiam que suceda no Alentejo o mesmo que na Andaluzia e na Extremadura espanhola, onde a cultura intensiva de olival, iniciada nos anos 80 do século passado, gerou graves problemas de erosão dos solos e de contaminação das águas dos rios.

Os representantes do setor garantem que os erros cometidos no passado não se vão repetir porque as modernas práticas agrícolas são muito mais escrutinadas mas, como veremos na Grande Reportagem "Alentejo, Azeite e Água", os efeitos desta intensificação da paisagem já se começam a fazer sentir.

