Guerra de bastidores entre polícias. “Na área da investigação criminal toma outras proporções”

O que têm em comum o caso das armas de Tancos, a investigação de 13 crimes sexuais em Lisboa e dois homicídios ocorridos em Beja e em Portimão no ano passado?

Em todos eles houve guerra de bastidores entre polícias, os chamados Órgãos de Polícia Criminal.

A lei de organização e investigação criminal nasceu há 13 anos para organizar as competências de investigação: Quem investiga o quê? A Polícia Judiciária ficava com os crimes mais complexos e a GNR e a PSP com a criminalidade menor. Mas, com passar do tempo, as duas últimas polícias têm vindo a ganhar cada vez mais competências na área da investigação criminal enquanto a PJ perde terreno e efetivos. As queixas de invasão territorial são antigas e mantêm-se no presente.

"Área Restrita" apresenta casos concretos em que para resolver um mesmo crime foram duplicados esforços, meios, inquirições e tempo de investigação. Uma competição que não sendo visível, está latente nos processos que vão parar a tribunal ou nas exposições e queixas apresentadas por dirigentes das polícias e procuradores.

