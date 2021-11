Testa de ferro: próximo episódio estreia em março de 2022

Na próxima série da Grande Reportagem "Testa de Ferro" – com regresso marcado para março de 2022 – vamos viajar no universo de Luís Filipe Vieira.

Durante seis meses, uma equipa da Grande Reportagem investigou a relação comercial entre o promotor imobiliário Luís Filipe Vieira e o império da família Espírito Santo, liderado por Ricardo Salgado.

Entre 2002 e 2014, o ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica teve autorização para levantar 750 milhões de euros, no BES. Nesse período, as aventuras imobiliárias de Vieira gastaram quase todo esse limite.

Entre 2007 e 2014, o Benfica conseguiu financiamentos do BES a tocarem nos 350 milhões de euros.

Tivemos acesso a mais de 1000 documentos que nos permitem reconstituir o rasto da imensa divida que Luís Filipe Vieira nunca pagou. O montante atual ronda os 500 milhões de euros.

Em 2017, já com o Novo Banco, parte dessa montanha deu entrada num fundo de recuperação de futuro absolutamente incerto.

Na lista de documentos a que tivemos acesso incluem-se previsões do Novo Banco, que mostram que, em 2048, o empresário ainda deverá 153 milhões de euros. Em 2018, Luís Filipe Vieira fará 98 anos.

Esta é uma reportagem sobre um homem que aceitou ser testa de ferro de um banqueiro. Temos provas da relação de favor que foi, anos a fio, alimentada e que transformou Vieira num dos maiores devedores a um único banco, em Portugal.

Nesta série de quatro grandes reportagens vamos mostrar-lhe quem foram as pessoas que, no banco de Salgado, ajudaram a alimentar a divida de Vieira.

Viajamos pelos diversos projetos de sonho que o promotor imobiliário quis construir, mas que nunca construiu, apesar de ter levantado cada cêntimo contratado com o banco para os construir.

Esta não é uma história sobre o Benfica, mas a ligação de 17 anos de Luís Filipe Vieira ao clube transformou-o numa figura que banqueiros e políticos ampararam.

Viajaremos, igualmente, no tempo para conhecer o passado deste empresário que, como “a rã da fábula, sonhou ser touro”.

É esse, aliás, o titulo do primeiro episódio da série, que emitiremos no jornal da noite, de 17 de novembro. No dia seguinte, a 18 de novembro, será exibido “O Kadafi dos pneus”, a alcunha que marcou a breve e intempestiva passagem de Luís Filipe Vieira pelos meandros das rodas de borracha.

A segunda parte da série, igualmente, com dois episódios, será emitida em março, de 2022.

Testa de Ferro é uma Grande Reportagem feita em parceria com o jornal digital setenta e quatro e que contou com a colaboração de três estudantes universitários.

Reportagem de Pedro Coelho, com Filipe Teles (setenta e quatro). Imagem João Venda. Edição de Imagem Andrés Gutierrez. Grafismo Sérgio Maduro. Produção Editorial Diana Matias, com o apoio de Maria Rodrigues, Rita Murtinho e Pedro Sousa Coelho (Universidade Nova de Lisboa). Coordenação Amélia Moura Ramos. Direção Ricardo Costa.

