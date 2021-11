Hoje no Jornal da Noite

Portugal sempre foi um porto de abrigo e uma porta aberta para os migrantes que procuram uma vida melhor na União Europeia. A reportagem "À Margem" debruça-se sobre este tema social e inclui as questões legais envoltas no pedido de asilo e no estatuto de refugiado.

A jornalista Dulce Salzedas foi ao encontro de um conjunto de migrantes oriundos de Marrocos, que conseguiram atravessar o Mar Mediterrâneo para chegar a Portugal.