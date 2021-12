Utilizadores do campismo da Galé preocupados com venda do parque a empresa de estâncias de luxo

Milhares de utilizadores do campismo da Galé, em Melides, estão preocupados com o futuro do parque, comprado este ano pelos norte-americanos do empreendimento Costa Terra. Temem que o local seja transformado num destino de luxo e que o acesso à praia possa ser cortado.

Os 32 hectares do parque de campismo da Galé ficam à beira mar, abaixo da Comporta e antes de Melides, no concelho de Grândola.

Durante quase meio século, foi destino de férias da classe média.

No parque de campismo da Galé, durante décadas, os únicos utilizadores eram os habitantes de uma pequena urbanização de 90 casas.

Contudo, em 2019, os norte-americanos da Discovery Land compraram os 200 hectares do projeto turístico Costa Terra, nas traseiras e a sul do campismo.

Especializados em estâncias de luxo em locais exclusivos, a Discovery Land aposta na costa portuguesa como único destino da marca na Europa.

Na frente atlântica, desenvolve um campo de golfe, lotes para construção de moradias e um boutique hotel.

A exclusividade tem preço alto: um mínimo de quatro milhões de euros por lote, segundo dados revelados pela empresa ao New York Times.

A dúvida instalou-se desde que em setembro a empresa norte-americana fez mais uma aquisição para juntar ao Costa Terra.

O parque de campismo da Galé foi comprado ao privado Ilhas Atlânticas por 25 milhões de euros.

Quem tem bangaló arrendado aos antigos donos não sabe que futuro trazem os novos proprietários.

A Discovery Land garante ao Presidente da Câmara Municipal de Grândola que vai manter os 38 postos de trabalho e que decide o que fazer aos 32 hectares após fazer um diagnóstico das condições do parque.

O autarca de Grândola diz que nada será erguido sem passar pelo crivo da Câmara Municipal.

Substituir este por um campismo novo não está nos planos do município.

A Discovery land nunca respondeu às perguntas da SIC.

Saiba mais