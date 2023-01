A um mês do Carnaval, o samba já se ouve nas ruas e os eventos com bilhetes estão praticamente esgotados.

A cidade de Salvador respira carnaval, com centenas de trabalhadores ocupados com as montagens das estruturas nas avenidas.

A reportagem da televisão Bandeirantes testemunhou o otimismo dos comerciantes, uma vez que vendas dispararam e já superaram os números de 2020, antes da pandemia.