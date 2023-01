“Matem, matem os sérvios!”: violência em torneio de futebol infantil

Dez hooligans, com idades entre os 20 e 28 anos, foram detidos por agressões aos pais das crianças de uma equipa sérvia. Nas bancadas, ouviram-se cânticos a desejar a morte dos sérvios.

De acordo com a reportagem da N1, a organização do torneio emitiu um comunicado a condenar o episódio de violência no desporto.