Repórteres do Mundo

O mistério das doações secretas na Bélgica e um vestido original com 15 quilos

Alguém anda a fazer o bem às escondidas num município da Bélgica, na Alemanha um jovem desfilou pelas ruas e chamou a atenção. Já no Brasil, já cheira a carnaval. No programa Repórteres do Mundo também há histórias tristes e preocupantes.