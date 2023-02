A migração da aldeia para as cidades próximas, para Belgrado e para o estrangeiro não auguram um bom futuro.

Os responsáveis do município não parecem interessados na aldeia e já não há crianças.

As estatísticas mostram que, na última década, a Sérvia perdeu quase meio milhão de pessoas. O sudoeste esquecido do país está quase no abismo.