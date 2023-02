Os britânicos só produzem metade da comida que consomem, de acordo com a Sky News.

Nos últimos anos, tornaram-se completamente dependentes da importação de produtos alimentares e perderam capacidade de produção. Agora vivem uma crise de escassez de alimentos.

O mau tempo no sul da Europa, o Brexit e o aumento do preço dos combustíveis deixam as mesas cada vez mais vazias.