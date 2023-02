"Uma mulher tem de ser bonita mesmo em tempo de guerra"

Valentina trabalhava num laboratório e Olga era enfermeira, agora são guardas de um hospital. Vivem na cave com outras famílias que viram as casas destruídas pelos bombardeamentos.

No abrigo, há também um otimista que viu a casa ficar destruída e uma mulher que tenta construir uma normalidade e conter as lágrimas quando fala do que perdeu.

Durante a visita da televisão TV2 da Noruega, Tanja estava a “pôr-se bonita. Sorri e mostra tudo o que fez para criar um novo lar, mas depressa surge a raiva e o desespero: “perdemos tudo em menos de nada”.