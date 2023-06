O país inventado por Kevin Baugh e um amigo fica no Nevada, nos Estados Unidos. É do tamanho de dois campos de futebol, tem um banco, uma prisão e um programa espacial, mas as cebolas e os espinafres estão proibidos. Porquê? Porque Kevin Baugh, o Presidente, não gosta. Para visitar esta micronação precisa de passaporte e as entradas só são autorizadas de abril a outubro.