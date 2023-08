"Paraíso" ucraniano, um "Indiana Jones" de palmo meio e uma sala especial

A base “Paraíso”

A TV2 Noruega dá a conhecer ao mundo uma base ucraniana na frente da batalha com um nome peculiar. Quem o escolher foram soldados ucranianos que todos os dias arriscam a vida.

Usam drones para localizar os alvos russos e granadas para os destruir, depois têm de se esconder e fugir à contraofensiva da artilharia de Moscovo. Apesar do avanço ser lento, os soldados da base "Paraíso" acreditam na vitória.

Na oposição a Putin, quem resta?

Navalny, Gorinov e Kara-Murza acabaram na prisão, Boris Nemtsov, um dos mais duros críticos de Putin, foi assassinado em 2015. O medo faz com que cada vez mais vozes se calem.

Mesmo assim, da política ao teatro e aos meios de comunicação social, ainda há quem tenha coragem de relatar a repressão de Moscovo. Uma reportagem, em Moscovo, da TV2 Dinamarca.

O bairro “sobrevivente”

A CBS leva-nos até ao Havai, mais concretamente a Lahaina, onde há um bairro, ou parte dele, que resistiu ao fogo. Em Kapuna as casas continuam de pé, mas estão inabitáveis. Com as estradas cortadas, só é possível chegar a Kapuna a pé, uma caminhada longa e difícil.

Gatos, crianças e livros na mesma sala

Na Bélgica, conta a VTM, há uma sala especial apenas partilhada por gatos abandonados, crianças e livros. Porquê? A ideia pode parecer estranha, mas veterinários e psicólogos garantem que é benéfico para todos.

Neste programa viaje ainda até à Alemanha para saber mais sobre a descoberta feita por um menino de apenas 9 anos e rume ao Japão para conhecer a DJ mais velha do mundo.