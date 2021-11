A morte da Esquerda pelo PS, um país "à Direita" e um "radical" chamado Paulo Portas

Para Daniel Oliveira, o PS deseja a perda de força da Esquerda para virar ao centro e aniquilar a sua ala mais progressista, Francisco Rodrigues dos Santos está a cometer um "suicídio político" e a culpa da radicalização do CDS-PP é, inicialmente, de Paulo Portas.

O comentador começa por explicar que seria inevitável a quebra da Geringonça com "o BE e o PCP sem ministros, com Orçamentos do Estado muito semelhantes ao que seriam se o PS estivesse sozinho, e reduzidos a, como Manuel Alegre diz, uma 'mercearia orçamental'".

Para Daniel Oliveira, "não está em causa a unidade da Esquerda, mas a pluralidade da Esquerda".

"Há uma parte do PS que quer secar o Bloco de Esquerda e o PCP, e isso é por causa do próprio PS. Há uma parte que vê grande vantagem nisto", onde inclui António Costa e Augusto Santos Silva, continuando a explicar que "não havendo flanco esquerdo [PCP e BE], a ala Esquerda do PS é absolutamente dispensável, e tornando o PCP e o BE insignificantes, dá-se uma viragem do PS ao centro."

Para o comentador, "a radicalização da Direita facilita" o processo, ao mesmo tempo que a "perda de força do Bloco de Esquerda e do PCP libertam o voto para a extrema-Direita".

"Dá-se uma inclinação total do sistema político para a Direita por falta de força da Esquerda, e isto tem a ver com lutas internas no PS."

Acrescenta que "em seis anos de oposição, o PSD e o CDS demoram esses seis anos sem liderança clara, sem programa claro, sem propostas claras a apresentar ao pais", justificando esta situação pois "uma parte dos partidos estiveram à espera do momento em que o poder lhes caísse no colo, sendo Rangel um exemplo".

Relativamente ao CDS-PP, "Francisco Rodrigues dos Santos tem o mesmo problema".

"Mesmo que ganhasse, ou que não vá a votos, quem tem medo de enfrentar eleições internas, dificilmente tem um discurso ganhador para o país. É um suicídio absoluto."

Relembra Daniel Oliveira que o processo de radicalização dos centristas se iniciou à mais tempo, com Paulo Portas a referir-se ao RSI como "financiamento à preguiça" e a proferir expressões como "os ciganos do rendimento mínimo garantido, acrescentando-se o "populismo penal de propor a redução da idade de responsabilidade penal para os 14 anos" e a "ligação da imigração à criminalidade".

"Quem deixou que o CDS começasse esta caminhada em desespero eleitoral foi Paulo Portas, e agora vem dizer que o partido está irreconhecível", termina.