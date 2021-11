A "chantagem" de Ventura e as restrições na Europa

A "chantagem" de Ventura e as restrições à covid-19 na Europa são os tópicos discutidos à mesa por Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins e Pedro Delgado Alves.

O impasse criado nos Açores com a alegada retirada de apoio do Chega ao Governo Regional, o que criou alguma dissonância entre o líder do partido, André Ventura, e o deputado único insular do partido, estão no centro da discussão.

Também a nova vaga da pandemia de covid-19, que leva vários países a avançar com novas restrições e confinamentos pela Europa, marca o debate.

