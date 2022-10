No “Sem Moderação” desta terça-feira, Pedro Delgado Alves, Francisco Mendes da Silva e José Eduardo Martins debatem o que se antecipa de crise energética na Europa, as soluções da União Europeia e as que Portugal conquistou, a manutenção da união do conjunto de democracias em torno do sacrifício para ajudar os ucranianos, e o estado da querela instalada entre o Chega e o presidente da Assembleia da República.