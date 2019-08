Rui Santos vai responder a comunicado do FC Porto sobre Danilo

O Sporting de Braga desistiu da contratação do avançado Schettine depois de um administrador do Santa Clara ter dito que o jogador seria colocado no Benfica.

A situação de Schettine é um dos assuntos que vão ser abordados esta noite por Rui Santos no Tempo Extra, bem como a noite europeia do FC Porto.

Em relação aos dragões, Rui Santos vai também reagir ao comunicado dos azuis e brancos a propósito de Danilo Pereira, no qual o comentador da SIC é visado.