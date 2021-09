O comentador da SIC faz referência nomeadamente no aumento de tempo útil por jogo e numa abordagem dos árbitros em não marcarem tantas faltas, sem esquecer o papel de treinadores e jogadores.

Rui Santos também critica o critério e a gestão do árbitro Nuno Almeida, e considera que, nesse critério, ficaram penáltis por assinalar a favor do Sporting e expulsões para ambas as equipas.

