A SIC Notícias está no Tik Tok e Rodrigo Guedes de Carvalho é o rosto da primeira rubrica na rede social. A mensagem do pivot do Jornal da Noite da SIC é simples: "Tenham Noção".

A rubrica tem como objetivo mostrar a beleza da Língua Portuguesa e explicar os maiores erros em que não convém tropeçar.

Cada episódio debruça-se sobre um tema ou erro de português específico.