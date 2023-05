A carreira do Mestre Chainho

O mestre da guitarra portuguesa tem uma casa cheia de recordações e boas memórias. Fotografias, prémiose distinções. Entre eles, o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2022. Ano, em que também recebeu o Prémio Consagração de Carreira da SPA

António Chainho anda em digressão e aguarda-se para breve, o lançamento do disco "O Abraço da Guitarra". O guitarrista diz que será o ano da despedida do estúdio e dos palcos mas a guitarra continuará a ser a sua grande companheira.