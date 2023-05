Entrevista a Mariza no "Todas As Artes"

Mariza vai lançar um novo álbum este ano, mas ainda não há uma data definida. Quase certo é o nome "Amor".

Em julho, Mariza atua no no BBC Proms, em Londres. O festival dedicado à música clássica alarga os horizontes musicais, pela primeira vez, e convidou a cantora.

A presença no Festival Internacional de Edimburgo, na Escócia, em agosto foi outro dos temas da conversa, que também passou pelo tema "Maria Joana" que fadista canta com os Calema e Nuno Ribeiro e que tem sido um sucesso, em Portugal e no estrangeiro, sem esquecer a participação da cantora em "Minha Terra", single dos Supa Squad, a partir de "Ó gente da Minha Terra" e que também conta com o rapper Apollo G.