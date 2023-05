Percorrem-se carreiras marcantes que influenciam gerações em "Autores em 2 Minutos", revela-se o outro lado dos espetáculos, filmes e exposições em "Bastidores", em "2 na Mesma Arte" mostram-se duas visões de quem fez a mesma obra, em "Artistas em Rede" viaja-se pelas redes sociais. São várias as rúbricas, sem esquecer as sugestões culturais e os destaques que marcam a semana.

Em "Todas as Artes" há espaço para "Todas as Artes".