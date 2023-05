Todas as Artes

Mais de 60 anos de história na coleção de arte da Gulbenkian

A exposição, com mais de 200 obras, celebra os 40 anos do Centro de Arte Moderna. É uma viagem que passa por diferentes épocas, geografias e dinâmicas artísticas e que conta com obras de artistas como Helena Almeida, Paula Rego ou Malangatana.