A quem atribuía o crítico de cinema João Lopes a Palma de Ouro?

O português João Salaviza e a brasileira Renée Nader Messora regressaram a Cannes com mais um filme sobre a comunidade indígena Krahô, no Brasil. "A Flor do Buriti" venceu o Prémio de Melhor Elenco na secção paralela "Un Certain Regard".

Em 2018, “Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos” venceu o Prémio Especial do Júri. Pela quinta vez, em Cannes, Pedro Costa apresentou uma curta, na secção oficial, fora de competição.

Na sessão que João Lopes assistiu, o cineasta disse que os nove minutos de "As Filhas do Fogo" "poderão ser um teste para uma possível longa-metragem musical".

O crítico de cinema destaca ainda a participação do ator José Condessa na curta de Pedro Almodóvar "Estranha Forma de Vida", que projeta a internacionalização do ator português.

Vencedor e vencidos

"Anatomie d'une Chute" de Justine Triet ganhou a Palma de Ouro. Em 76 edições, a realizadora foi a terceira mulher a vencer o prémio maior do festival. Mas esta não seria a escolha de João Lopes.

Saiba qual seria o vencedor da Palma de Ouro para o crítico de cinema no programa "Todas as