Os destaques culturais do "Todas As Artes"

Em 76 edições do Festival de Cannes, Justine Triet foi a terceira mulher a vencer este prémio, com o filme "Anatomie d´une chute. Um drama que conta a história de uma mulher que tenta provar a inocência depois de ser acusada da morte do marido.

O recinto do Primavera Sound foi alargado, em quase cinco hectares. Durante quatro dias, são mais de 75 artistas espalhados por cinco palcos. A 10.ª edição começa no próximo dia 7 no Parque da Cidade, no Porto, com Kendrick Lamar como cabeça de cartaz.

A atriz, Evanna Lynch, da saga "Harry Potter", esteve, pela primeira vez, em Portugal para apresentar "O Oposto da Caça às Borboletas", na Feira do Livro de Lisboa. A primeira obra da atriz é composta por testemunhos pessoais sobre saúde mental, a passagem para a fase adulta e os distúrbios alimentares.

A exposição Urban (R)Evolution pode ser vista a partir de 21 de junho, na Cordoaria Nacional, em Lisboa. O projeto único de arte urbana inclui obras de 18 artistas nacionais e internacionais.

Os Xutos & Pontapés regressam ao MEO Sudoeste, no primeiro dia da edição deste ano. “Vai ser outra vez a loucura na Zambujeira. Vamos rebentar com tudo, mas pronto, é o costume". A 9 de agosto, a banda portuguesa vai partilhar o palco principal com artistas como David Guetta ou Giulia Be.