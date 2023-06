"PRAZER PRAZER" de Beatriz Pessoa inaugura Primavera Sound

Beatriz Pessoa vai inaugurar a 10.ª edição do Primavera Sound, com um concerto às 17:45, no primeiro dia do festival. Em entrevista ao “Todas as Artes” diz estar feliz por atuar num festival que conhece bem como espectadora.

A artista gosta de ver o público enquanto canta e ter concerto ao final da tarde, ainda com sol entre o verde do Parque da Cidade, será o cenário ideal para a música que faz.

O segundo disco, "PRAZER PRAZER", editado em março, tem produção do brasileiro Marcelo Camelo. O espetáculo vai incidir no sucessor de "Primaveras" de 2021 mas a cantautora está a preparar uma surpresa: o tributo a Gal Costa e Rita Lee, cantoras brasileiras que morreram este ano.