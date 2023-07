"New Love", tema que partilhou com os portuenses Best Youth, vai ser tocado no Super Bock Super Rock. O artista sobe ao palco principal do festival do Meco no primeiro dia.

The Legendary Tigerman desvenda que o público vai assistir a uma "mudança de sonoridade em algumas músicas que não vão ter guitarra". Ainda assim, promete que vai haver muito rock'n'roll. E convidados para fazer a festa.