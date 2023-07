No Super Bock Super Rock “não podemos misturar sardinhas assadas com copos de leite”

No segundo dia do Super Bock Super Rock , Sam The Kid foi o primeiro a atuar com os Orelha Negra e uma orquestra de 24 elementos. A seguir vários nomes da música nacional e internacional sobem ao palco.

Em entrevista à SIC Notícias, Luís Montez, da organização, faz uma pequena viagem pelo alinhamento destacando Wu-Tang Clan, Charlotte de Witte e Steve Lacy, que vai estrear-se em Portugal, precisamente no Super Bock Super Rock.

O músico de 25 anos que, de acordo com Luís Montez, “é um grande baterista, ganhou vários Grammys e um dia vai encher um estádio”.

Como se chega ao alinhamento de um festival

Durante a conversa, levanta-se um pouco do véu e fica-se a saber como se prepara um festival. A procura começa logo em setembro e tem que conjugar vários espetáculos e várias agendas. Já sobre a construção do alinhamento, Luís Montez diz que é importante “coordenar gostos e estilos”. “Não podemos misturar sardinhas assadas com copos de leite, temos que fazer uma mistura que o público entenda”.

O balão e o farol

E porque um festival não é só música, este ano o espaço tem novidades: um balão de ar quente, um farol e os recantos para as fotos para as redes sociais também não ficaram esquecidos.

Para Luís Montez, o Super Bock Super Rock é acima de tudo um festival para quem gosta de música. “Quem gosta de natureza e de boa música e que não está satisfeito com toda a música que passa na rádio o tempo todo e que quer descobrir coisas novas e tem sentido de estética mais exigente é aqui o sítio”, conclui.