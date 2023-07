Uma viagem pela “Trilogia do Teatro Impossível”

É através de um monólogo direto com o público que começa a viagem pela “Trilogia do Teatro Impossível”, a forma que o poeta e dramaturgo Federico Garcia Lorca encontrou para descrever três das suas peças dos anos 30: “O Público”, “Assim que Passarem Cinco Anos” e “Comédia Sem Título”.

Com encenação de Carlos Avilez, esta produção do Teatro Experimental de Cascais conta com cenário e figurinos de Fernando Alvarez, música original de Pedro Jóia e coreografias de João Lara.

O espetáculo ganha vida com a participação de mais de 50 jovens que terminam com este espectáculo o curso de Interpretação da Escola Profissional de Teatro de Cascais ao lado dos atores Renato Pino e Luiz Rizo, Sérgio Silva, Teresa Côrte-Real, do TEC.

Peça está em cena no Teatro Experimental de Cascais até dia 27 de julho.