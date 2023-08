A “estrutura está bastante oleada”, não celebrasse o Vodafone Paredes de Coura 30 anos, mas “o primeiro dia”, o dia em que as portas abrem ao público é ainda hoje "sempre o mais complicado”.

Quem o diz é o diretor do festival, João Carvalho, que esteve à conversa com o Todas as Artes no estúdio da SIC no local onde a mágia acontece: o recinto do Paredes de Coura.