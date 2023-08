Todas as Artes

"Quando chegas é uma espécie de Natal": os primeiros dias do Paredes de Coura

Se para Raquel Martins este ano representa uma estreia no Vodafone Paredes de Coura, com a inauguração do Jazz na Relva, para Nuno Lopes, que fechou a primeira noite do festival, é uma "espécie de Natal", de reencontro da "comunidade".