"Vamos a Jogo" com Helton e Ukra

Às sextas-feiras no Jornal da Noite, "Vamos a Jogo". Nuno Luz e Nuno Pereira, esta semana entre o Porto e os Açores, que é como quem diz, entre Helton, ex-guarda-redes do FC Porto, e Ukra, atual jogador do Santa Clara.

Além de jogar à bola, o que eles gostam mesmo é de boa disposição.