O sotavento algarvio e a Ericeira

Um dos primeiros hotéis do Algarve acabou de ganhar nova vida.

O histórico hotel Guadiana reabriu portas e é agora um hotel de 5 estrelas.

Situado na frente ribeirinha de Vila Real de Sto António, traz de volta o charme e a tradição daquele que foi um dos primeiros hotéis do Algarve, inaugurado na década de 20, pelo conserveiro Manuel Ramirez.

O edifício do início do século XX, esteve fechado e abandonado na última década. A nova vida do Grande Hotel do Guadiana, sai das quatro paredesaté à barra do Guadiana, com o oceano no horizonte...e batizado de Grand House.

Mesmo ali ao lado, o restaurante Grand Beach Club oferece uma piscina infinita de água salgada, e pratos fortes à beira-mar.

Mas a paisagem convida ainda assim a procurar outras perspetivas. E porque não contemplar as salinas do estuário do Guadiana, a Ria Formosa…desde o ar, de girocópteroe à descoberta deste canto do Algarve.

Reserva Mundial de Surf da Europa, a Ericeira tem mais para oferecer que surf e peixe.

Com o mar a espreitar pela janela, o You and the Sea, é um espaço ecológico e sustentável. Inspirado no mar, que tem mesmo a seus pés, privilegia a proteção ambiental, nomeadamente a necessidade de preservação dos oceanos. E isso reflete-se nas diferentes instalações artísticas existentes no hotel, como o caranguejo do artista Bordalo II e nos equipamentos do espaço.

