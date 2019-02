Sábado no Jornal da Noite

Refúgios no Alentejo e vegetarianos em Matosinhos

Mas temos outras sugestões para descobrir no programa desta semana.

A tendência não é nova, mas há cada vez mais restaurantes especializados em comida vegetariana.

E a alta cozinha não fica de fora. É na Casa de Chá da Boa Nova, com uma estrela Michelin, que a originalidade toma forma. São 21 pratos vegetarianos criados pelo chef Rui Paula, sob o lema "Por mares nunca dantes navegados".

Mas Matosinhos tem muito mais para oferecer. Terra de mar e de peixe está atenta aos novos hábitos alimentares.

Fique a conhecer outros espaços. O Terrárea, está num antigo armazém com mais de 350 metros quadrados e altura suficiente para se espreguiçarem todas as plantas que decoram o espaço. A ideia era abrir um simples restaurante vegetariano, mas transformou-se em 3 conceitos: cafetaria, florista e loja de decoração. Já o projeto daTerra, com uma carta vegetariana e vegan diversificada, assume como mote que "viver bem é viver da terra".

