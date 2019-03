Um roteiro entre Mafra e Sintra

O Martim Moniz é uma das principais apostas da Câmara Municipal de Lisboa para 2019. Mas enquanto a renovação da praça central não acontece, outros espaços vão ganhando vida.

Desta vez, um mercado inspirado na street food asiática. Falamos do Mercado Oriental de Lisboa, com sete restaurantes dedicados à cozinha do Oriente, mas também com sabores portugueses.

Mas há mais para descobrir neste Vida Extra.

Veja o nosso roteiro entre Mafra e Sintra.

Sabia que o leitão de Negrais remonta ao final do século XIX?

Na altura, as vendas eram feitas nas feiras do concelho. As balanças ainda não eram utilizadas e o preço dependia não só da quantidade comprada, mas também da capacidade de regatear do cliente. O aumento da procura por esta iguaria, levou a que surgissem mais assadores de leitão, contribuindo para a expansão do negócio.

O restaurante O Caneira surgiu como o primeiro restaurante em Negrais com esta especialidade centenária. Fomos tentar descobrir alguns dos seus segredos.

Aproveitámos a proximidade a Mafra e visitámos um palácio bem conhecido de todos - o Palácio de Mafra. Construído pelo rei português D. João V na sucessão de uma promessa feita a Deus para que tivesse um filho, é o monumento barroco mais relevante no país. São 38.000m, com mais de 1.200 diferentes divisões e 4700 portas e janelas cheios de história.

Sem perder o palácio de vista espreitamos a Quinta dos Bons Cheiros, em Odrinhas, Sintra. Um turismo de afectos, rodeado pela serra e pelo mar.

