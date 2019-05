Sábado no Jornal da Noite

Do dia da criança ao turismo de natureza no Alentejo

Não sabe como celebrar o Dia da Criança?

Temos duas sugestões para si.

A pensar nos mais novos e também nos pais, o Corinthia Hotel Lisbon criou um programa de SPA especial para crianças. A ideia é que pais e filhos desfrutem de um momento de relaxamento, sem prejudicar o tempo livre que têm para passar com os filhos.

E das mais pequenas às mais crescidas, não há criança que não se encante com a magia da cozinha. A Supper Stars desafiou duas Chefs – Cátia Goarmon e Susana Cigarro – a desenvolver workshops especialmente para os mais novos. O resultado são os Workshops Mini Chefs, onde os mais pequenos põem a mão na massa e confecionam um menu perfeito para uma festa.

Mas há mais neste Vida Extra para conhecer

O turismo de natureza é uma tendência crescente entre os turistas portugueses. Fomos conhecer duas unidades na Costa Alentejana com boas práticas ambientais.

Longe da confusão da vida urbana e no meio de quase nada do concelho de Odemira, a Figueirinha Ecoturismo aposta no respeito pela natureza e numavida mais sustentável.

Inserida na reserva ecológica Rede Natura 2000, além das tendas de glamping, há mais três quartos para alugar.

É num antigo campo de cravos, que acaba de nascer a Craveiral Farmhouse, um projecto de conservação da natureza.

São 38 casas no meio de uma área protegida, em São Teotónio, que permitiu a recuperação de habitats naturais que estavam em risco.

A ideia é que quem aqui se instale desfrute das tradições, fauna e flora do Alentejo.

Vida Extra, uma parceria SIC / Expresso, todos os sábados, no Jornal da Noite.