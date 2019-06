Sábado no Jornal da Noite

Num dia como o deste sábado, com calor intenso, uma esplanada, desde que tenha sombra, pode ser uma boa ideia.

No Vida Extra desta semana, conhecemos as novas esplanadas de Lisboa mas começamos em Castelo de Paiva, onde vamos provar o cabrito assado em forno de lenha, passear de barco até à Ilha dos Amores e conhecer um hotel que quase mergulha nas águas do Douro.