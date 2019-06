Novos hotéis, beach clubs e restaurantes. O Algarve está quase pronto para mais uma temporada.

Hotéis renovados e até apoios de praia transformados em zonas VIP. São várias as novidades para umas férias de luxo no verão algarvio.

Mas há mais para conhecer neste Vida Extra.

Gostava de ter alternativas à praia para dar um mergulho descansado e para se refrescar do calor do verão? O Vida Extra descobriu três piscinas incríveis para mergulhar na zona de Lisboa.

Piscinas no topo de vários edifícios com vista panorâmica sobre a cidade, piscinas de água salgada com vistas incríveis para o mar e piscinas com dimensões que batem recordes. Fique a conhecê-las no programa desta semana.

Vida Extra, uma rubrica SIC / Expresso, todos os sábados, no Jornal da Noite.