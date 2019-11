O novo projeto de Vítor Sobral, os 25 anos da Quinta do Melgaço e um spa menos tradicional

Depois da Tasca, da Peixaria, da Padaria e do Balcão, é a vez do Talho. O novo projeto de Vítor Sobral aposta nas carnes maturadas e como sempre, na defesa dos sabores nacionais.

E por falar em novidades… Há nova vida no atelier do Henrique Sá Pessoa. O lugar de criação do chef é agora o cenário perfeito para jantares mais intimistas.

Mas há mais neste Vida Extra para descobrir.

As Quintas de Melgaço celebram 25 anos.

São 25 anos de produção e de comercialização de vinho Alvarinho, com a contribuição de 530 famílias da Região.

Há tratamentos de spa que vão muito mais além de música relaxante, óleos perfumados e roupões confortáveis.

No Vida Extra mostramos-lhe que uma ida ao spa pode poupar a saúde e evitar os males da sociedade moderna...a quebra da mente e as falhas do corpo.