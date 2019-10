No Jornal da Noite

No episódio do "Vidas Suspensas" desta semana, abordamos um caso que envolve várias pessoas que acreditaram em investimentos fáceis, com alta rentabilidade, mas que acabaram por correr mal.

É uma história onde a confiança cega se aliou à avidez e onde se sabe quem saiu a perder. Contudo, quase uma década depois, não se sabe quem, na verdade, ganhou.