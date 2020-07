Em pista com o Alpine A 110S e fora de estrada com o Mercedes GLC Coupé

Temporada 19, programa 12

Depois da teoria e de alguns exercícios, chega a estreia tão aguardada no alcatrão do Autódromo Internacional do Algarve. O carro escolhido foi o Alpine A 110S.

E depois da Luísa Correia ter mostrado o que vale, o Pedro Amante mostra o que vale o Mercedes GLC Coupé a ultrapassar alguns obstáculos mais radicais.