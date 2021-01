Ao volante do Porsche Panamera e do VW Arteon Shooting Brake

Temporada 20, programa 14

A atual geração do Porsche Panamera tem muito bom aspeto, mas ganha agora uns retoques de atualização, sobretudo ao nível da tecnologia e nas versões híbridas há um novo pack de baterias com maior capacidade.

A nova Volkswagen Arteon Shooting Brake apresenta vários detalhes que a fazem destacar da concorrência.

Houve quem o achasse parecido com um ferro de engomar e até dava ares, mas quando se fala dele os mais velhos não escondem um sorriso para lembrar a expressão que marca para a história este pequeno familiar de grabnde popularidade em Portugal. 'Ora Bolas!', o Silva Pires conta-nos as histórias do Ford Anglia.