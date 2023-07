Volante

Ao volante dos potentes Lamborghini Urus e KIA EV6 GT e as memórias do Bristol 403

Loading...

O Rui Pedro Reis foi até à região do Oeste testar o Lamborghini Urus Performante. Na zona de Sintra, o Pedro Amante prova que um 100% elétrico pode ser sinónimo de desportividade ao volante do KIA EV6 GT. O Silva Pires viaja até ao passado com o exclusivo Bristol 403.