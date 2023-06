Ranking 2022. Veja em que lugar ficou a sua escola

Consulte o ranking das escolas secundárias de acordo com as médias dos exames nacionais. Se carregar no nome da escola encontra várias informações. Pode pesquisar por distrito e concelho, escolas públicas ou privadas e as que ajudam os alunos mais vulneráveis. Também há dados sobre o ensino profissional.